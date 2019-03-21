Авторы "Бэтмена" требуют запретить логотип ФК "Валенсия"

Летучая мышь появилась на эмблеме футбольного клуба с момента его основания в 1919 году.

Американская компания DC Comics (владеет правами на серию комиксов про Бэтмена) выступила против использования футбольным клубом "Валенсия" логотипа с летучей мышью. Об этом сообщает Onefootball.

Руководство DC направило письмо в бюро интеллектуальной собственности Европейского союза. В нём компания выразила протест против товарного знака, который был зарегистрирован "Валенсией" для празднования 100-летия клуба. Американцы считают, что логотип испанской команды напоминает некоторые из эмблем, зарегистрированных для Бэтмена.

В Бюро предложили обеим сторонам прийти к соглашению об использовании логотипа в течение 22 месяцев. В этот срок "Валенсия" может использовать изображение, которое, собственно, и стало предметом спора.

Напомним, футбольный клуб "Валенсия" использует летучую мышь на своей эмблеме с 1919 года (именно тогда была основана команда). Что же касается Бэтмена, то этот персонаж был создан только в 1939 году.