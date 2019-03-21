Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

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Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

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Фото: © Instagram/danaborisova_official

Певицу Юлию Началову похоронили на столичном Троекуровском кладбище. В свою очередь, агентство "Москва" уточняет, что могила артистки находится рядом с захоронением журналиста Игоря Малашенко.

Сотни людей простились с певицей, которая скончалась 16 марта. На траурной церемонии были не только родные и поклонники Началовой, но и такие звёзды, как Филипп Киркоров, Влад Топалов, Наталья Стоцкая, братья Запашные и т.д.

В последний путь Юлию Началову проводили под аплодисменты и крики "Браво!". Ранее PR-директор певицы Анна Исаева на прощальной церемонии с исполнительницей огласила официальную причину смерти артистки. По её словам, вскрытие показало, что исполнительница умерла от сепсиса — заражения крови.

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