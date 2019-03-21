В предвыборных брошюрах Порошенко питерское метро выдали за харьковское

Предвыборные брошюры президента Украины Петра Порошенко о направлениях перспективного развития харьковского метро проиллюстрировали снимком санкт-петербургской подземки. Об этом в посте в "Фэйсбуке" сообщил автор снимка Александр Попов.

По словам мужчины, фотография была сделана восемь лет назад при строительстве станции "Обводной канал". В брошюре украинского лидера в подписи к снимку сказано, что на нём изображена станция "Державинская".

— На фото изображён финиш ТПМК для наклонного хода, так как станция в Санкт-Петербурге глубокого заложения. А вот станция в Харькове — мелкого, — пояснил Попов.

Автор фотографии выразил надежду на то, что снимок поможет харьковским метростроителям что-нибудь построить.

Ранее Лайф писал, что президент Украины Пётр Порошенко обвинил Россию в торможении развития Киевского метрополитена, после чего политика высмеяли пользователи соцсетей.

Напомним, выборы президента на Украине пройдут 31 марта. За пост лидера страны будут бороться 39 кандидатов.