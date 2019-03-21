Житель Хабаровского края застрелил амурского тигра из-за коровы

Убитый хищник был преклонного возраста и имел серьёзные проблемы со здоровьем. К людям он отправился в поисках пищи.

Житель Хабаровского края из посёлка Золотой застрелил амурского тигра, который забрался на территорию его дома. Об этом сообщает некоммерческая организация "Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра".

Инцидент произошёл в среду, 20 марта. По предварительным данным, местный житель услышал доносящийся из сарая рёв коровы. Мужчина решил проверить, всё ли в порядке. В сарае он обнаружил тигра и растерзанное им жвачное.

По словам мужчины, хищник сделал резкий выпад в его сторону. Обороняясь, он ударил крупного хищника вилами, после чего отправился в дом за ружьём. Далее со слов местного жителя, он попытался прогнать тигра, но тот лишь кинулся на мужчину. В результате он выстрелил из ружья и убил хищника.

По результатам первичного осмотра, эксперты сделали вывод, что убитый хищник был самцом преклонного возраста, который имел серьёзные проблемы со здоровьем, поэтому он не мог нормально охотиться в диких условиях. Вероятно, именно это обстоятельство вынудило его отправиться в посёлок на поиски еды.

По факту гибели редкого хищника, занесённого в Красную книгу, проводится доследственная проверка.

Амурский тигр занесён в Международную Красную книгу как один из самых редких хищников планеты. Всего в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях, а также в ЕАО обитает около 530 особей. Охота на них запрещена.

Ранее Лайф писал о том, что в Приморье увеличилась популяция краснокнижных амурских тигров.