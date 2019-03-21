Опубликован официальный сюжет фильма "Мстители: Финал" с намёком на концовку

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Опубликован официальный сюжет фильма "Мстители: Финал" с намёком на концовку

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Фото со съемок "Мстители: Финал"/ © Кинопоиск

Российская премьера будущей киноленты о супергероях запланирована на 29 апреля 2019 года.

Компания Disney поделилась официальным синопсисом четвёртой части "Мстителей". На этот раз авторы фильма тизерят конец эпохи. Об этом сообщает HH.

Смертельный поворот событий, вызванный Таносом, который уничтожил половину вселенной и проредил ряды Мстителей, вынуждает оставшихся Мстителей занять последний рубеж в грандиозном завершении двадцати двух фильмов Marvel Studios, "Мстители: Финал".

Синопсис фильма

Вместе с этим в студии изменили терминологию, по которой группировались фильмы киновселенной. Теперь вместо трёх фаз первые 22 фильма студии называются "Сагой бесконечности". Предполагается, что следующая сюжетная арка киновселенной Marvel будет включать в себя примерно такое же количество фильмов.

Напомним, российская премьера новых "Мстителей" запланирована на 29 апреля 2019 года.

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