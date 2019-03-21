Адвокат экс-жены Башарова рассказала, с кем из родителей останется ребёнок

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Адвокат экс-жены Башарова рассказала, с кем из родителей останется ребёнок

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По словам Нелли Макаровой, экс-супруги сохранили добрые отношения в интересах ребёнка, достигли алиментного соглашения.

Ребёнок Елизаветы и Марата Башаровых после развода останется с матерью. Об этом в беседе с журналистами рассказала адвокат супруги телеведущего Нелли Макарова.

Она добавила, что между экс-супругами остались добрые отношения в интересах ребёнка, достигнуто алиментное соглашение, но пока оно не подписано.

Ребёнок останется с Елизаветой, имущественных споров у сторон нет, — сказала Макарова.

Как сообщалось ранее, телеведущий и актёр Марат Башаров развёлся с женой. Не исключено, что разрыв брака произошёл на фоне скандала вокруг Башаровых, когда стало известно, что муж избивает свою жену Елизавету Шевыркову. Адвокат отказалась комментировать вопрос об избиении.

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