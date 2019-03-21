В Мосгорсуде объяснили ситуацию с "задержанием" федерального судьи

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В Мосгорсуде объяснили ситуацию с "задержанием" федерального судьи

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Фото: ©РИА Новости/Сергей Мамонтов

В Мосгорсуде заявили, что федеральный судья Руслан Якубаев не задержан, в отношении него просто проводят проверку представители следственных органов. Об этом сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова.

Судья Якубаев не задержан, но проводится соответствующая проверка следственными органами, — заявила она.

При этом в суде не знают, по какой причине проводится проверка.

О задержании федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева сообщил ТАСС. Отмечалось, что служителя Фемиды увезли прямо с рабочего места.

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