В Китае при взрыве на химзаводе 6 человек погибли и более 30 пострадали

Среди пострадавших есть дети, которые в момент аварии находились в близлежащих школах.

В Китае в результате взрыва на химическом заводе по производству пестицидов погибло шесть человек, более 30 получили тяжёлые ранения. Об этом говорится в заявлении властей города Яньчэна.

— По состоянию на 19:00 (14:00 мск. — Прим. ред.) подтверждено, что шесть человек погибли, ещё 30 серьёзно пострадали, есть ещё пострадавшие с незначительными травмами, — заявили в правительстве.

Среди раненых — дети, которые в момент аварии находились в зданиях образовательных учреждений. Ученики десяти школ, расположенных в радиусе пяти километров от места происшествия, были эвакуированы. Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь.

Напомним, взрыв произошёл 21 марта около двух часов дня по местному времени (9:00 мск) на химическом заводе Chenjiagang Tianjuayi.

В результате аварии были разбиты окна близлежащих жилых домов, также повреждены десятки припаркованных автомобилей. Большинство пострадавших получили осколочные ранения. На данный момент все они были доставлены в больницу.

Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями Китая уже заявило, что на месте работают 41 пожарная машина, 188 спасателей. Причины взрыва пока не уточнятся.

Также, согласно данным китайского сейсмологического центра, после происшествия было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,0 в провинции Цзянсу, находящейся недалеко от места взрыва.