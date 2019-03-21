Правительство одобрило законопроекты против "банковского рабства"

Они обеспечат баланс права работника на выбор кредитной организации и обязанности работодателя выплаты зарплаты.

Правительство РФ одобрило законопроекты об усилении ответственности работодателей, которые препятствуют выбору "зарплатного" банка. Об этом сообщает пресс-центр Минтруда России.

— Законопроекты направлены на недопущение воспрепятствования работодателем осуществлению работником гарантированного Трудовым кодексом права на изменение кредитной организации, в которую должна быть переведена заработная плата, — заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

В министерстве уточнили, что законопроекты предусматривают увеличение срока, за который работник должен уведомить работодателя о выборе кредитной организации, с пяти рабочих дней до 15 календарных.

В законопроектах также прописана административная ответственность работодателя за создание препятствий в изменении кредитной организации, в которую должна быть переведена зарплата.

Напомним, осенью 2018 года о необходимости бороться с "банковским рабством", как заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Способ избавить россиян от "зарплатного рабства" предложили банки.