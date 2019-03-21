В Ираке на реке Тигр затонул паром, погибло 45 человек

Жертвами трагедии стали женщины и дети, которые не умели плавать. Из воды вытащили только 12 человек.

В Ираке на реке Тигр недалеко от Мосула из-за перегруза затонул паром. Об этом со ссылкой на источники в полиции и скорой помощи сообщает агентство Reuters.

В результате погибло по меньшей мере 45 человек. В основном это женщины и дети, которые не умели плавать.

10s of people drowned when a ferry sank few minutes ago in Tigris river, Mosul.#Mosul2019 pic.twitter.com/6zjaYMBvji — Mosul Eye عين الموصل (@MosulEye) 21 марта 2019 г.

Из воды удалось вытащить 12 человек. Поисково-спасательная операция продолжается.