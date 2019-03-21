ФСБ рассекретила материалы уголовного дела адмирала Колчака

Однако исследователи пока не могут получить доступ к документам, поскольку расстрелянный без суда командующий Русской армией не был реабилитирован.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сняла гриф секретности с материалов уголовного дела в отношении главнокомандующего Русской армией в годы Гражданской войны адмирала Александра Колчака.

Как сообщает издание "Коммерсант", рассекречивание произошло после того, как Дмитрий Остряков, один из жителей Санкт-Петербурга, обратился в силовое ведомство с соответствующим запросом. Мужчина указал, что часть материалов уже была озвучена в ходе судебного процесса по делу о демонтаже мемориальной доски адмирала.

Но ознакомиться с документами пока не представляется возможным. Александр Колчак был расстрелян без суда в 1920 году по постановлению Иркутского военно-революционного комитета, однако реабилитирован так и не был. То есть адмирал попадает под категорию граждан, к материалам дел которых доступ фактически закрыт. Дмитрий Остряков намерен оспорить, в том числе, если понадобится, через суд, и этот факт.

— Вопрос для дискуссии такой: можно ли отказывать в реабилитации человеку, который не был осуждён? Каким образом осуществляются политические репрессии и как власть защищает тайну об этом? Конечно, Колчак — фигура противоречивая, он сам давал указания о репрессиях, — приводит слова Острякова издание.

Отметим, Александр Колчак был участником Русско-японской и Первой мировой войн, главнокомандующим Черноморским флотом (1916−1917). Удостоен множества наград, в том числе ордена Святого Георгия III и IV степеней.

В годы Гражданской войны он был одним из главных деятелей Белого движения — Верховным правителем России и главнокомандующим Русской армией. Правительство Колчака и подчинённые ему войска контролировали значительную часть Урала и Сибири. Однако с наступлением на восток Красной армии Колчак был предан союзными чехословацкими военными и сдан большевикам. В 1920 году Колчак был расстрелян по постановлению Иркутского военно-революционного комитета. Впоследствии советские власти обвиняли его в многочисленных преступлениях в отношении мирных жителей, поддерживавших большевиков.