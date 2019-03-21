Минстрой предложил открыть подвалы для спасения бездомных кошек

Для этого в ведомстве предложили сделать открытым специальное отверстие размером 15 на 15 сантиментов.

Минстрой России подготовил законопроект о доступности подвалов в многоквартирных домах для бездомных животных. Как сообщает пресс-служба ведомства, это необходимо для "гуманного отношения" к хвостатым.

Законопроектом вносятся изменения в "Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме". Документом, в частности, предлагается также "урегулировать ненадлежащее обеспечение требуемого температурно-влажностного режима подвалов и технических подполий многоквартирного дома".

Ведомство предлагает сделать в подвале открытым специальное отверстие для циркуляции воздуха размером 15 на 15 сантиментов. Оно также способствует регулярному проветриванию в течение всего года.

Законопроект может вступить в силу в четвёртом квартале этого года.