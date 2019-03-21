Сервисы "Яндекса" массово сбоят в России

В настоящий момент пользователи испытывают трудности с доступом к "Яндекс.Такси" и "Яндекс.Дзену" и другим сервисам компании.

В Сети появилась информация о том, что некоторые сервисы компании "Яндекс" дали сбой. Об этом свидетельствует также карта сбоев на Downdetector.ru.

Согласно публичной информации, в настоящий момент пользователи испытывают трудности с доступом к сервисам "Яндекс.Такси", "Яндекс.Дзен" и "Яндекс.Метрика". Больше всего проблем с доступом наблюдается в центральной части России (Санкт-Петербург, Москва, Краснодар и так далее).

В компании "Яндекс" пока не прокомментировали ситуацию.