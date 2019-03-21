Названы самые полезные и натуральные российские продукты

Руководитель Роскачества Максим Протасов рассказал о продуктах российского производства, которые оказались самыми качественными из тех, что исследовали эксперты. Об этом сообщает "Российская газета".
В 95% сделанных в России соков и морсов, которые проверяли специалисты, совсем не было добавок и консервантов.
По словам Протасова, Россия может стать одним из мировых лидеров по экспорту растительного масла — в стране выпускается абсолютный "натурпродукт". Высокие показатели качества эксперты выявили и в ряде молочных товаров.
— Если говорить об антибиотиках, то, например, в том же курином мясе мы отклонения от действующих норм увидели менее чем в 10%, — уточнил глава Роскачества.
Протасов отметил, что отклонения от норм были найдены в 21% исследованных образцов мёда.
Ранее сообщалось, что россияне стали больше интересоваться составом и свежестью продуктов.
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