Воронежский школьник внезапно умер на перемене

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Воронежский школьник внезапно умер на перемене

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Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

Судмедэкспертам предстоит установить причину преждевременной смерти 15-летнего подростка.

В Воронеже Следственный комитет начал проверку по факту кончины 15-летнего подростка, который умер на школьной перемене. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Трагедия произошла 21 марта в здании образовательного учреждения Железнодорожного района Воронежа.

Согласно предварительным данным, школьнику стало плохо после второго урока. На перемене восьмиклассник отдыхал на лавочке в коридоре, но когда встал, начал терять сознание. Его вовремя подхватил учитель, который и позвал врачей.

Несмотря на медицинскую помощь, которую ему оказали школьные медики, а затем бригада скорой помощи, спасти подростка не удалось.

Проводится доследственная проверка. Также планируется провести медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти школьника.

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