Продюсер "Мисс Москвы" рассказала Лайфу, почему королеву красоты лишили титула

Она назвала Алесю Семеренко, которая активно ведёт свой аккаунт в "Инстаграме", абсолютно непубличной.

Продюсер конкурса "Мисс Москва — 2018" Светлана Яговицкая рассказала Лайфу, за что победительницу шоу Алесю Семеренко лишили титула, передав главный титул и корону "первой вице-мисс Москва" Ксении Паленовой.

— Причина — несоблюдение условий договора. Она и на связь не выходит с момента практически получения короны, она и на мероприятиях не появляется, как должна появляться, на связь не выходит. То есть достаточно оснований для лишения титула вполне, — заявила Яговицкая.

Она отметила, что Семеренко — абсолютно непубличный человек, хотя в "Инстаграме" "ведёт довольно активную светскую жизнь". С 24 декабря, когда корона была вручена, организаторы конкурса ни разу не видели девушку.

— Она по договору должна присутствовать на всех мероприятиях, куда мы её приглашаем, но человек вообще абсолютно на связь не выходит. При этом где смысл королевы, которую мы даже не можем нигде показывать? Поэтому придётся и от партнёров какие-то претензии получать, если кто-то захочет с ней поработать, — резюмировала Яговицкая, назвав ситуацию "двоякой".

Напомним, в конце декабря Алеся Семеренко обошла 48 других девушек и завоевала титул "Мисс Москва — 2018". Спустя менее три месяца организаторы конкурса лишили Семеренко титула и короны за несоблюдение условий договора.