Манёвры российских пилотов на Су-35С в Сирии сняли на видео

Самолёты ВКС РФ, дислоцированные в Сирии, регулярно выполняют учебные полёты, когда нет необходимости осуществлять боевые вылеты. Видео таких тренировок российских пилотов опубликовал телеканал "Звезда".
На кадрах ролика, часть из которых снята из кабины пилотов, запечатлена работа пар сверхманёвренных истребителей поколения 4++ Су-35С. Самолёты взлетали с авиабазы Хмеймим. Экипажи отрабатывали уход от вражеского огня с помощью тепловых ловушек и другие действия на случай возникновения экстренных ситуаций.
Помимо истребителей Су-35С, отработку навыков и дежурство в регионе осуществляют модернизированные вертолёты МИ-8.
Отметим, группировка российских войск в Сирии была значительно сокращена после того, как сирийская армия при поддержке ВКС РФ нанесла сокрушительное поражение террористам и освободила от них большую часть территории своей страны. Однако в обязанности ВКС РФ до сих пор входит обеспечение контроля воздушной обстановки в районах зон деэскалации.
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