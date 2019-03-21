Стало известно о найденных "закладках" для поджогов лесов в Крыму

Бороться с пожарами на полуострове помогают камеры видеонаблюдения, работа по их установке должна быть продолжена.

Власти Крыма в прошлом году выявили на территории лесных зон полуострова покрышки и другие "закладки" для поджога. Об этом сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов республики Сергей Компанейцев.

Он добавил, что пожар в Ялте в 2018 году стал результатом намеренного поджога в трёх разных местах. Возгорание удалось потушить при помощи авиации, а его площадь составила 26 гектаров. Компанейцев также рассказал о наличии видео, на котором видно, как к лесной зоне подъезжает машина, а потом начинается пожар.

Именно камеры наблюдения, по словам замглавы Минприроды полуострова, помогают бороться с пожарами в Крыму. Он выразил надежду, что работа по их установке будет продолжена.