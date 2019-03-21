Лавров назвал нелегитимным отказ Украины пускать на выборы наблюдателей-россиян

Глава МИД РФ отметил, что Москва будет смотреть на конкретные результаты избирательного процесса и оценивать их по достоинству.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал нелегитимным отказ Киева в допуске одобренных ОБСЕ российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся на Украине 31 марта.

— Отказ украинских властей в допуске российских наблюдателей, которые были одобрены Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, является нелегитимным. Об этом говорили уже руководители ОБСЕ, включая руководство Бюро по демократическим институтам и правам человека, которое, собственно, и организует мониторинг за выборами, — заявил глава МИД РФ на пресс-конференции в Сан-Марино.

Лавров подчеркнул, что Москва будет смотреть на конкретные итоги выборов президента Украины и оценивать их по достоинству.

Как ранее писал Лайф, ЦИК Украины отказала ОБСЕ в регистрации 24 граждан России в качестве наблюдателей на выборы президента страны. Наблюдатели от ОБСЕ из других стран были зарегистрированы.