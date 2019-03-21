В ГИБДД заявили, что эмоции от общения по телефону могут привести к аварии

По словам экспертов, отвечая на телефонный звонок за рулём, нельзя быть уверенным в том, что разговор пройдёт спокойно и не вызовет негативные эмоции, которые в большинстве случаев влияют на характер вождения.

Госавтоинспекция МВД России предупредила автовладельцев, что причиной ДТП может стать не только несобранность и рассеянность из-за общения по мобильному телефону, но и эмоции от разговора. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на ГИБДД.

Телефонные разговоры, написание мгновенных сообщений и любое использование мобильников за рулём автомобиля негативно сказывается на психо-эмоциональном состоянии водителя. Человек, отвлекаясь на смартфон, становится несобранным и рассеянным, перестаёт концентрироваться на дороге.

— Невозможно предсказать степень воздействия негативной информации, получаемой по телефону, например, сообщения о неприятностях, случившихся с родственниками, пожарах, авариях, — поясняют в ведомстве.

Кроме этого, эксперты подчёркивают, что подобные стрессовые ситуации могут вывести из равновесия даже опытного автовладельца. Также использование смартфонов за рулём лишает водителя возможности полностью соблюдать ПДД, аккуратно управлять машиной и быстро реагировать на дорожно-транспортную ситуацию.

Ранее считалось, что запрет на использование мобильных устройств за рулём связан с тем, что одной рукой сложнее управлять автомобилем. Однако сейчас эксперты сходятся во мнении, что наибольшую опасность представляет отвлечение внимания от самой дороги.

Ранее Лайф рассказывал об ещё одном негативном воздействии мобильных телефонов на нашу жизнь. Привычка людей засыпать с гаджетами во время проверки социальных сетей отрицательно сказывается на качестве сна.