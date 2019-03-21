В МЧС проанализировали действия пожарных при тушении "Зимней вишни"

Трагедия в ТЦ унесла жизни 60 человек, большинство из которых были детьми, около 80 человек пострадали.

МЧС России проанализировало действия пожарных при тушении возгорания в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. В министерстве пришли к выводу, что они действовали адекватно ситуации, сообщает ТАСС.

— За этот год сделан анализ по действиям наших сотрудников при тушении пожара в "Зимней вишне". В той ситуации, в которой они оказались, пожарные действовали соответственно ситуации, — заявил Сергей Сивенков, заместитель директора Департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований МЧС России.

Он напомнил, что двое пожарных спустя год после трагедии в торговом центре находятся под следствием. Оценку их действиям дадут следователи.

Сивенков сообщил, что после пожара в Кемерове в зданиях с массовым пребыванием людей министерство резко увеличивает численность дежурных караулов и количество тактических занятий.

Напомним, 25 марта 2018 года при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове погибло 60 человек, большинство из которых — дети. Ещё около 80 человек пострадали. Среди 15 фигурантов уголовного дела, которым предъявлены обвинения, — на тот момент начальник пожарного караула Сергей Генин и руководитель службы пожаротушения Андрей Бурсин, возглавлявший работы по тушению возгорания в ТЦ.