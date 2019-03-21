Волгоградский суд отменил арест педофила из-за отсутствия переводчика

Подозреваемый подал апелляцию, в которой указал, что "недостаточно владеет русским языком". Да, оказывается, так можно было.

Волгоградский областной суд отменил арест уроженца Азербайджана Хайала Мамедова, подозреваемого в педофилии. Такой вердикт был вынесен в ответ на апелляцию, в которой обвиняемый указал, что суд низшей инстанции не предоставил ему переводчика с азербайджанского, а сам он "недостаточно владеет русским языком".

Отметим, что сам инцидент произошёл месяц назад в посёлке Городище. По версии следствия, Мамедов за рулём "газели" подъехал к 13-летней школьнице и попросил показать дорогу. Доверчивая жертва оказалась в салоне заблудившегося водителя. Однако "газель" почти сразу сменила курс, остановившись на окраине посёлка. Там злоумышленник надругался над девочкой, затем высадил её и уехал.

Местные СМИ сообщали, что в полицию обратилась мать пострадавшей. Насильника удалось задержать по горячим следам.

В суде Лайфу пояснили, что нельзя сказать, что из-за проблем с переводчиком Мамедова "просто взяли и выпустили": обвиняемый по-прежнему в СИЗО, однако формально вопрос о мере пресечения остаётся открытым, так как нарушение прав обвиняемого имело место быть.

— Ему избрали меру пресечения, но ходатайство о предоставлении переводчика не было удовлетворено, тем самым было нарушено его право на защиту, — пояснила пресс-секретарь Волгоградского областного суда Екатерина Вальковская.

Материалы были переданы на новое рассмотрение. Городищенский суд, который и был обязан предоставить Мамедову переводчика, ситуацию пока не комментирует.