Марлена Хуциева похоронили на Троекуровском кладбище

В Москве похоронили известного советского и российского режиссёра, сценариста и актёра Марлена Хуциева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря по организационным вопросам Союза кинематографистов Михаила Калинина.

Похороны прошли в четверг, 21 марта, на 18-м участке Троекуровского кладбища.

Ранее в Центральном доме кинематографистов в Москве прошла церемония прощания со знаменитым кинорежиссёром. Выразить дань памяти мастеру сегодня пришли сотни человек: друзья и близкие народного артиста СССР, его коллеги, ученики и поклонники.

Марлен Хуциев скончался в Москве 19 марта на 94-м году жизни. Всенародную любовь он обрёл благодаря таким фильмам, как "Два Фёдора", "Июльский дождь", "Был месяц май", "Весна на Заречной улице", "Застава Ильича" и др.

В связи с кончиной режиссёра свои соболезнования выразил президент России Владимир Путин. А глава российского правительства Дмитрий Медведев назвал потерю невосполнимой для российской культуры.