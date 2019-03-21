Молодой россиянин ворвался в школу и избил пожилого учителя истории — видео

Пьяный молодой человек жестоко избил учителя истории в одной из школ Тверской области. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
Ученики рассказали, что парень прошёл в здание за своей девушкой, с которой он поругался во дворе. В связи с тем, что охранника в школе нет, единственным, кто решил его остановить, оказался учитель истории.
Педагог пытался объяснить на словах, что в учебное заведение посторонним нельзя, и тогда молодой человек накинулся на него и два раза с размаху ударил кулаком в лицо. В этот момент в школьный коридор прибежали старшеклассники и "заломали" неадекватного посетителя школы.
Молодой человек передан полицейским.
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