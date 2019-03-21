Количество жертв крушения парома в Ираке превысило 70 человек

По предварительным данным, на борту было более 150 человек. Спасательная операция продолжается.

В Ираке число погибших при крушении парома возросло до 71 человека. Об этом сообщил глава МВД страны.

В результате поисково-спасательной операции из воды удалось вытащить живыми 54 человека. При этом всего на борту было более 150 человек, судьба остальных остается неизвестной.

Напомним, паром затонул на реке Тигр недалеко от Мосула из-за перегруза. Погибли в основном женщины и дети, не умевшие плавать. Лайф публиковал страшные кадры с тонущим судном.