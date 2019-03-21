Мовсесьян рассказал о тактике сборной России по футболу в матче с Бельгией

По мнению специалиста, российская сборная постарается использовать тактику, которую продемонстрировала на домашнем чемпионате мира.

Бывший футболист столичного клуба ЦСКА, а ныне скаут этой команды Андрей Мовсесьян в преддверии первого матча сборной России в отборочном раунде чемпионата Европы — 2020 высказал порталу News.ru своё мнение о том, как национальная команда будет действовать против Бельгии. Специалист отмечает, что, хотя класс бельгийцев очень высок, Россия также является фаворитом отборочной группы. А первая игра с сильным соперником может дать нашей команде дополнительный стимул играть на победу.

— Моё мнение: здорово начинать путь в финальную часть чемпионата Европы с сильного соперника. Если берёшь очки, то твоя команда рассматривается в качестве прямого конкурента за выход в финальную часть. Если же потеряешь — впереди будет целый турнир. Есть понимание, что будет шанс всё наверстать, пополнить очковый багаж, — отметил экс-игрок ЦСКА.

Как считает Мовсесьян, наша сборная, вероятнее всего, постарается использовать тактику, которой придерживалась на прошедшем прошлым летом чемпионате мира по футболу: активно и высоко встречать соперника, компактно играть, отвечать контратаками.

— Не вижу поводов отказываться от той стратегии, которая принесла нам результат на крупном турнире. Надо играть на победу. Но, учитывая тот факт, что мы будем в гостях, а это всегда сложнее, если сборная не проиграет, мы можем этот результат занести себе в актив, — подытожил Андрей Мовсесьян.

Напомним, первый групповой матч сборной России за попадание на чемпионат Европы — 2020 состоится сегодня в Брюсселе на стадионе имени короля Бодуэна в 22:45 по московскому времени. Лайф проведёт текстовую трансляцию встречи.