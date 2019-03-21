Мовсесьян рассказал о тактике сборной России по футболу в матче с Бельгией

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Мовсесьян рассказал о тактике сборной России по футболу в матче с Бельгией

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Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

По мнению специалиста, российская сборная постарается использовать тактику, которую продемонстрировала на домашнем чемпионате мира.

Бывший футболист столичного клуба ЦСКА, а ныне скаут этой команды Андрей Мовсесьян в преддверии первого матча сборной России в отборочном раунде чемпионата Европы — 2020 высказал порталу News.ru своё мнение о том, как национальная команда будет действовать против Бельгии. Специалист отмечает, что, хотя класс бельгийцев очень высок, Россия также является фаворитом отборочной группы. А первая игра с сильным соперником может дать нашей команде дополнительный стимул играть на победу.

Моё мнение: здорово начинать путь в финальную часть чемпионата Европы с сильного соперника. Если берёшь очки, то твоя команда рассматривается в качестве прямого конкурента за выход в финальную часть. Если же потеряешь — впереди будет целый турнир. Есть понимание, что будет шанс всё наверстать, пополнить очковый багаж, — отметил экс-игрок ЦСКА.

Как считает Мовсесьян, наша сборная, вероятнее всего, постарается использовать тактику, которой придерживалась на прошедшем прошлым летом чемпионате мира по футболу: активно и высоко встречать соперника, компактно играть, отвечать контратаками.

Не вижу поводов отказываться от той стратегии, которая принесла нам результат на крупном турнире. Надо играть на победу. Но, учитывая тот факт, что мы будем в гостях, а это всегда сложнее, если сборная не проиграет, мы можем этот результат занести себе в актив, — подытожил Андрей Мовсесьян.

Напомним, первый групповой матч сборной России за попадание на чемпионат Европы — 2020 состоится сегодня в Брюсселе на стадионе имени короля Бодуэна в 22:45 по московскому времени. Лайф проведёт текстовую трансляцию встречи.

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