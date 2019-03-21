Лондонский суд приостановил разбирательство по делу "Газпрома" и "Нафтогаза"

Лондонский суд приостановил разбирательство по спору "Газпрома" и "Нафтогаза". Как сообщает российская компания, речь идёт о деле о признании и исполнении решения Стокгольмского арбитража.

Решение вынесено 15 марта. В "Газпроме" подчёркивают, что компания продолжит защищать свои права.

Напомним, в декабре 2017 года и феврале 2018-го Стокгольмский арбитраж вынес решение по делу российской и украинской компании в отношении контрактов на поставку и транзит газа. Суд обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов. Российская сторона решение обжаловала в суде шведского округа Сева. Апелляция должна быть рассмотрена в октябре.