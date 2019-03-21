Помимо клубной символики и номера 11, на майке красуется надпись Highly likely, которая стала крылатой из-за событий в Солсбери.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня принимает поздравления: главе российской дипломатии исполнилось 69 лет. Подарков наверняка было много, но об одном, самом забавном из них, рассказала на странице в Facebook его заместитель Мария Захарова.

Журналисты преподнесли в подарили министру футболку "Спартака" с автографами футболистов, а также надписью Highly likely ("хайли лайкли"). Фраза в переводе с английского означает "с большой долей вероятности". Именно её неоднократно использовали официальные представители Великобритании, в том числе лично Тереза Мэй, указывая на "причастность" России к инциденту в Солсбери.

— С большой долей вероятности могу сообщить, что кое-какой пул поздравил кое-кого с кое-чем, подарив майку с подписями игроков кое-какой команды, — поиронизировала Захарова в подписи к фото.

Отметим, что Лавров — спартаковский болельщик со стажем. Комментируя своё увлечение футболом, он однажды заявил, что "Спартак" отражает душу русского человека". А оценивая победу "Спартака" в чемпионате России после 16-летнего перерыва, он отметил, что любимый клуб — "как родина: его не выбирают".