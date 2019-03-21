Путин выразил соболезнования из-за многочисленных жертв крушения парома в Ираке

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Ирака Бархаму Ахмеду Салеху в связи с многочисленными жертвами крушения парома. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения парома на реке Тигр — гибелью десятков пассажиров, в числе которых много детей и женщин, — говорится в телеграмме.

Глава государства призвал передать родным погибших слова сочувствия и поддержки. Кроме того, он пожелал всем раненым скорейшего выздоровления.

Как уже сообщал Лайф, при крушении парома погиб 71 человек. При этом всего на борту было более 150 человек, 54 спасли, а судьба остальных остаётся неизвестной. Среди погибших много женщин и детей, которые не умели плавать.