Единственного в Сызрани мужчину-воспитателя детсада избили из-за зависти коллег

По предварительным данным, коллектив дошкольного учреждения был недоволен тем, что молодой человек получил повышение спустя всего полгода работы.

В Сызрани единственный в городе мужчина-воспитатель детского сада был избит мужем своей коллеги прямо во время прогулки с детьми. Как сообщает телеграм-канал Mash, первоначальной причиной нападения стала зависть коллектива. Денис Фёдоров проработал в детском саду "Золотая рыбка" лишь полгода, но уже совмещал две должности и вёл у детей занятия по физкультуре.

Первоначально коллеги стали распускать о нём слухи, что он якобы является алкоголиком. В доказательство этому женщины использовали неоднозначные фотографии Фёдорова из его соцсетей.

Однако у руководства дошкольного учреждения к работе мужчины нареканий не было. Однажды у Дениса Фёдорова возникла перепалка с воспитательницей Гузалией Петровой. Женщина рассказала о случившемся мужу, а тот решил сам "разобраться" с Денисом.

По словам воспитателя, муж Петровой подошёл к нему во время прогулки с детьми и сразу нанёс несколько ударов по голове и телу. Фёдоров не стал оказывать сопротивление, чтобы не подвергнуть опасности детей. После нападения воспитатель обратился за помощью к медикам, а позже написал заявление в полицию.

Правоохранительные органы начали проверку по факту избиения сотрудника детсада.