Единственного в Сызрани мужчину-воспитателя детсада избили из-за зависти коллег

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Единственного в Сызрани мужчину-воспитателя детсада избили из-за зависти коллег

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Фото: ©instagram.com/Денис Фёдоров

По предварительным данным, коллектив дошкольного учреждения был недоволен тем, что молодой человек получил повышение спустя всего полгода работы.

В Сызрани единственный в городе мужчина-воспитатель детского сада был избит мужем своей коллеги прямо во время прогулки с детьми. Как сообщает телеграм-канал Mash, первоначальной причиной нападения стала зависть коллектива. Денис Фёдоров проработал в детском саду "Золотая рыбка" лишь полгода, но уже совмещал две должности и вёл у детей занятия по физкультуре.

Первоначально коллеги стали распускать о нём слухи, что он якобы является алкоголиком. В доказательство этому женщины использовали неоднозначные фотографии Фёдорова из его соцсетей.

<p>Денис Фёдоров. Фото: телеграм-канал <a href="https://t-do.ru/breakingmash" target="_blank">Mash</a></p>

Однако у руководства дошкольного учреждения к работе мужчины нареканий не было. Однажды у Дениса Фёдорова возникла перепалка с воспитательницей Гузалией Петровой. Женщина рассказала о случившемся мужу, а тот решил сам "разобраться" с Денисом.

По словам воспитателя, муж Петровой подошёл к нему во время прогулки с детьми и сразу нанёс несколько ударов по голове и телу. Фёдоров не стал оказывать сопротивление, чтобы не подвергнуть опасности детей. После нападения воспитатель обратился за помощью к медикам, а позже написал заявление в полицию.

Правоохранительные органы начали проверку по факту избиения сотрудника детсада.

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