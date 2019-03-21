Психолог рассказал, почему подростки становятся хейтерами

Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов заявил, что подростки в 14-летнем возрасте испытывают повышенную агрессивность, сообщает НСН.

— Это возраст повышенной агрессивности, потому что агрессия на всех стадиях перехода повышается. Там и эндокринный компонент нельзя исключить, гормональное поле, которое для подростков характерно, — пояснил специалист.

К 14 годам у подростков накапливаются проблемы с окружающими, их поведение сильно зависит от общения со сверстниками. Неудачи у молодых людей могут выливаться в агрессивные тексты. Кроме того, такая форма поведения диктуется средой обитания.

Эксперт отметил, что агрессия для подростков является формой выражения при ограниченности репертуара. Подтолкнуть хейтеров к действиям в реальной жизни может и проявление агрессии в Сети.

Агрессия активно развивается, если подросток находит себе группу по интересам — таких же злобных молодых людей. Специалист уточнил, что необходимо выяснить соотношение агрессии в Сети и в жизни и понять, насколько действительно агрессивны подростки, пишущие хейтерские тексты.

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