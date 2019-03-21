На Урале осудят подростков, державших в страхе целый город

Несовершеннолетние преступники угнали десять автомобилей, приняли участие в избиении, а также украли детскую коляску. И всё это — всего лишь за восемь месяцев.

Пятеро подростков из Шадринска (Курганская область) обвиняются в серии преступлений. Подозреваемым вменяют 14 эпизодов, среди которых умышленное причинение вреда, угоны, а также кражи, передаёт URA.ru. По данным следственного управления СК России по Курганской области, в период с февраля по сентябрь 2018 года банда малолетних преступников угнала десять автомобилей, причём один из них им удалось успешно продать.

— Следствие завершено, обвинительное заключение утверждено. В ближайшее время дело по существу рассмотрит суд, — говорится в заявлении следствия.

Группировке, которая держала в страхе целый город, приписывают причастность к другим преступлениям. Так, один из членов банды похитил из подъезда жилого дома детскую коляску, а другой избил своего соседа по квартире, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Следственным комитетом были возбуждены уголовные дела по статьям 112 "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", 166 "Неправомерное завладение автомобилем" и 158 "Кража" Уголовного кодекса Российской Федерации.