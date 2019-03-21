Малайские медведи научились "строить рожи" — милое видео

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Малайские медведи научились "строить рожи" — милое видео

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Считавшиеся убеждёнными отшельниками животные периодически играют с особями того же пола.

Малайские медведи распознают эмоции на мордах сородичей или лицах людей и точно копируют их. К такому выводу пришли натуралисты, результаты исследований которых опубликованы в журнале Scientific Reports.

Мимика — один из главных столпов человеческой способности к общению, — пояснила Марина Давила-Росс, сотрудница университета Портсмута.

Исследователь отмечает, что раньше мимику считали уникальной чертой людей и высших приматов, а малайские медведи совсем не социальны. С точки зрения эволюции они очень далеки от человека.

По словам Давилы-Росс, открытие говорит о том, что обладать способностью "строить рожи" могут и многие другие виды млекопитающих.

Ранее Лайф писал, что собаки научились проявлять эмоции ради людей.

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