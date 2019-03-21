Власти проведут полную инвентаризацию недвижимости и земель россиян

Глава Минэкономразвития подчеркнул, что такая серьёзная работа может растянуться на несколько лет.

В России будет проведена полная инвентаризация земель и недвижимости. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин на заседании Росреестра, передаёт "Интерфакс".

— Очевидно, что нужно двигаться дальше и провести полную инвентаризацию объектов недвижимости, в первую очередь земли, — сказал политик.

Орешкин подчеркнул, что в настоящий момент большое число построек, а также земельных участков не имеет законных владельцев или же правительство об этом не знает.

— Система за последние 30 лет меняется, большое количество объектов, которые были построены, в том числе в советское время, в реальности не имеет законных владельцев, или информация государству неизвестна, — пояснил Орешкин.

По словам политика, необходимо, чтобы государство было в курсе характеристик и владельцев каждого из объектов, находящихся на территории России. Для этого будут применены инновационные методы. Проект рассчитан на несколько лет в связи с высоким объёмом поставленных задач.

Отметим, что, согласно данным Росреестра, в России официально зарегистрировано 162,5 миллиона объектов недвижимости. Суммарная кадастровая стоимость всех объектов превышает 672 триллиона рублей.