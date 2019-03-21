Трамп заявил, что США пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами

Эти территории, по словам президента США, представляют стратегическое значение и важны для безопасности Израиля и региональной стабильности.

Соединённым Штатам следует признать полный суверенитет Израиля над Голанами. Об этом на своей странице в "Твиттере" написал американский лидер Дональд Трамп.

По его словам, высоты представляют стратегическое значение и важны для безопасности Израиля и региональной стабильности. В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за это решение. Он отметил, что президент США отважно признаёт суверенитет еврейского государства над Голанскими высотами.

Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии, а во время войны, которая длилась шесть дней, израильские войска заняли эту территорию.