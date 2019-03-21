Хотят ли астанчане жить в Нурсултане? Опрос Лайфа

Решение казахстанского парламента переименовать Астану в Нурсултан местные жители встретили не так однозначно. Мнения опрошенных Лайфом горожан разделились на три части: часть астанинцев с радостью была готова одним лишь росчерком пера превратиться в нурсуланян, преклоняясь перед заслугами первого президента Казахстана. Другие были в принципе не против, но, на их взгляд, властям следовало сперва поинтересоваться мнением жителей города, а уже потом принимать решение. Ну, и третья группа — решительно против переименования: мол, и дорого, и незачем, а Назарбаева "мы и так уважаем".
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