В Третьяковке не нажали тревожную кнопку во время прогулки мужчины в стрингах

У росгвардейцев, задача которых заключается в обеспечении безопасности у входа, не было ни физической, ни юридической возможности остановить правонарушителя.

Работники Третьяковской галереи не воспользовались тревожной кнопкой во время появления полуголого мужчины в здании музея. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного главка Росгвардии сообщает ТАСС.

Произошедшее было рассмотрено на рабочем совещании. Сотрудники Росгвардии сообщили, что информация о случившемся поступила от музейных работников лишь после того, как мужчина покинул здание.

В пресс-службе ведомства отметили, что у росгвардейцев, задача которых заключается в обеспечении безопасности у входа, не было ни физической, ни юридической возможности остановить правонарушителя.

Как отмечается, сотрудники службы безопасности галереи пообщались со спутницей мужчины в стрингах. Они записали её паспортные данные и передали информацию о девушке правоохранителям.

Ранее Лайф публиковал запись, на которой раздетый до стрингов мужчина прошёлся по Третьяковской галерее. В Третьяковке появление неизвестного назвали несанкционированным перформансом.