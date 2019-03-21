Xiaomi представила 48-мегапиксельный Redmi Note 7 для России

Приобрести новое устройство можно будет за 13 990 рублей вместе с гарантией на 18 месяцев.

Компания Xiaomi представила в России бюджетный смартфон Redmi Note 7. Это первое устройство бренда Redmi, развитие которого теперь происходит отдельно от торговой марки Xiaomi. Об этом сообщила пресс-служба Xiaomi в РФ.

Смартфон получил 6,3-дюймовый экран (разрешение — 2340 на 1080 пикселей), каплевидный вырез для селфи-камеры, 8-ядерный процессор Snapdragon 660, три гигабайта оперативной памяти, 32-гигабайтный накопитель, а также аккумулятор на 4000 мАч.

Основная камера у смартфона — двойная (48 + 5 мегапикселей), фронтальная на 13 мегапикселей. У смартфона нет NFC-чипа, а сканер отпечатков пальцев находится на стеклянной задней панели.

Стоить Redmi Note 7 будет 13 990 рублей. Старт продаж — 28 марта.