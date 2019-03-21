ЕС может дать Британии отсрочку по Brexit только до 22 мая

Евросоюз согласен отложить выход Великобритании лишь до 22 мая. Об этом сообщает газета The Guardian.

По предварительным данным, в ходе встречи послов стран — членов ЕС было решено, что оставлять в составе содружества Соединённое Королевство в период проведения выборов в Европарламент слишком рискованно.

По данным источников издания, новый и последний дедлайн по Брекситу, который готовы предоставить члены ЕС, — 22 мая.

Координатор ЕП по Брекситу Ги Верхофстадт заявил, что с длительной отсрочкой могут возникнуть проблемы.

—Откладывать (Брексит. — Прим. Лайфа) дальше даты проведения европейских выборов — абсолютно не в интересах Евросоюза, — заявил он.

Как писал Лайф, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила сожаление по поводу задержки Brexit и обвинила парламент в переносе даты выхода страны из Евросоюза.

Напомним, глава Евросовета Дональд Туск заявил, что перенос даты выхода Великобритании из Евросоюза возможен в том случае, если парламент одобрит сделку по Брекситу. В СМИ появилась информация о том, что Мэй должна будет покинуть свой пост ради того, чтобы сделку по выходу из Евросоюза поддержали её влиятельные однопартийцы.