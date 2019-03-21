Доцент журфака МГУ Вячеслав Красовский скончался на 62-м году жизни

Доцент факультета журналистики Московского государственного университета Вячеслав Красовский скончался на 62-м году жизни. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу журфака.

В вузе отметили, что Красовский умер после тяжёлой болезни. Его коллеги отмечают, что его жизнь была связана с МГУ — сначала он был выпускником журфака, затем аспирантом, а в 1984 году защитил кандидатскую диссертацию. В университете он работал с 1986 года.

Вячеслава Евгеньевича ценили и уважали все, кому довелось слушать его лекции, работать рядом с ним.

— Благодарная память о Вячеславе Евгеньевиче всегда останется с нами, — говорится в сообщении.