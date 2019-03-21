Российский ведущий отправил "отдыхать" украинского политолога — видео

Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога Павла Жовниренко, находясь в прямом эфире. Фрагмент передачи со скандальной развязкой опубликовали в твиттере телеканала НТВ.

Украинский политолог решил пободаться с Андреем Норкиным прямо в студии «Места встречи». Напрасно pic.twitter.com/GgNFdqNV7s — НТВ (@ntvru) March 21, 2019

Как уточняется, конфликт возник во время обсуждения высказываний главы МВД Украины Арсена Авакова.

После того как гость передачи потерял контроль над собой и перешёл на повышенный тон, Норкин отправил его "отдыхать", призвав покинуть студию.

На эксперта его просьба должного эффекта не произвела и Норкин пригрозил вызовом охраны.

— Больше меня не приглашайте, — заявил Жовниенко, покидая помещение.