Россельхознадзор запретил ввозить турецкие яблоки через Белоруссию

Россельхознадзор с 22 марта запретит ввоз турецких яблок через Белоруссию на территорию России. Об этом сообщили на сайте организации.

В заявлении уточнили, что меры были приняты в связи с "высокими рисками ввоза санкционной продукции под видом произведённой в Турции".

Отмечается, что в прошлом неоднократно обращали внимание белорусских коллег на необходимость подтверждения происхождения продукции из третьих стран, "растаможенной" на территории страны для дальнейшего реэкспорта на территорию России.

При этом в ведомстве отметили, что из Белоруссии продолжает поступать продукция с недостоверными сведениями о стране происхождения.