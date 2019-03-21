Умерла звезда фильма "Молодая гвардия" Маргарита Жарова

На 94-м году жизни скончалась российская и советская актриса театра и кино Маргарита Жарова. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

Начиная с 50-х годов и до последних дней актриса служила в московском театре "Киноактёр" и снималась в кино.

Известно, что Жарова в последние годы тяжело болела.

Зрителям актриса запомнилась по ролям в таких картинах, как "Молодая гвардия", "Доброе утро", "К Чёрному морю", "Неподдающиеся", "Карьера Димы Горина". Всего Жарова сыграла порядка 80 ролей в кино.