Умерла звезда фильма "Молодая гвардия" Маргарита Жарова

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Умерла звезда фильма "Молодая гвардия" Маргарита Жарова

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Фото: © VK/Елена Гусева

На 94-м году жизни скончалась российская и советская актриса театра и кино Маргарита Жарова. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

Начиная с 50-х годов и до последних дней актриса служила в московском театре "Киноактёр" и снималась в кино.

Известно, что Жарова в последние годы тяжело болела.

Зрителям актриса запомнилась по ролям в таких картинах, как "Молодая гвардия", "Доброе утро", "К Чёрному морю", "Неподдающиеся", "Карьера Димы Горина". Всего Жарова сыграла порядка 80 ролей в кино.

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