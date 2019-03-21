Максима Фадеева признали композитором года

Обладателем премии BraVo в номинации "Композитор года" в области популярной музыки стал Максим Фадеев.

Отмечается, что композитор не смог присутствовать на вручении премии, однако записал видеообращение.

— Хочу поблагодарить премию BraVo за внимание к моей персоне. Я получил премию "Композитор года", для меня вообще этот год был знаковый. Я вышел на сцену. Все знают, что у меня была травма. Но как была она — так и остаётся. Сейчас мы нашли путь, как слышать — не слыша, — цитирует Фадеева РИА "Новости".

При этом он выразил благодарность всем зрителям и учредителям премии.

Как писал Лайф, ранее Фадеев рассказал о проблемах со слухом и как ему удаётся петь на сцене.