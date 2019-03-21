Израильский танк нанёс удар по объекту боевиков в секторе Газа

Израильский танк нанёс серию выстрелов по военному посту палестинских боевиков. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

Как сообщили в израильской армии, такие меры приняты в ответ на беспорядки на границе сектора Газа.

По их словам, палестинцы на протяжении всего дня запускали через границу воздушные шары со взрывчатыми веществами.

Данных о пострадавших пока не поступало.

Как ранее писал Лайф, с конца февраля 2018 года израильские военные уже несколько раз бомбили позиции ХАМАС* — в Тель-Авиве назвали это ответом на недавний акт агрессии со стороны группировки: экстремисты запустили воздушный шар со взрывчаткой, он повредил жилой дом в одном из посёлков.

Кроме того, Израиль обвиняет ХАМАС в запусках ракет из сектора Газа.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.