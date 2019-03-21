В Пентагоне признали нежелание РФ нападать на страны НАТО

Россия не собирается в открытую нападать на страны НАТО. Об этом заявил председатель объединённого Комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд во время выступления в вашингтонском Атлантическом совете.

По словам военнослужащего, президент РФ Владимир Путин понимает, что "цена, которую придётся заплатить за военный конфликт со страной — участницей альянса, будет слишком высока". В то же время Данфорд отметил, что отношения Москвы с Западом всё равно имеют некое "военное измерение".

— Путин проводит информационные операции, кибероперации, расширяет политическое влияние, проводит нетрадиционные военные операции, как, например, в Грузии или на Украине, — объяснил генерал.

Данфорд также отметил, что в настоящий момент Москва не может помешать Вашингтону расширять военное влияние в Европе, но "сильно осложняет эту задачу".