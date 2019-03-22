Австралиец обнаружил в своей машине коалу—видео

В Австралии коала забралась в машину винодела и никак не хотела покидать прохладный салон. Необычной историей и снимками мужчина поделился на своей странице в "Фейсбуке".
По его словам, в тот день он пошёл проверять виноградники, включил кондиционер и оставил дверь машины приоткрытой, чтобы его собака могла забраться в салон, если ей станет жарко.
Вернувшись, мужчина обнаружил незваного гостя, привлечённого прохладой.
— Так бывает, когда оставляешь дверь открытой, — усмехнулся австралиец, показывая в кадре коалу.
Через несколько минут ему удалось уговорить зверька покинуть салон.
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