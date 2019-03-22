Австралиец обнаружил в своей машине коалу—видео

В Австралии коала забралась в машину винодела и никак не хотела покидать прохладный салон. Необычной историей и снимками мужчина поделился на своей странице в "Фейсбуке".

По его словам, в тот день он пошёл проверять виноградники, включил кондиционер и оставил дверь машины приоткрытой, чтобы его собака могла забраться в салон, если ей станет жарко.

Вернувшись, мужчина обнаружил незваного гостя, привлечённого прохладой.

— Так бывает, когда оставляешь дверь открытой, — усмехнулся австралиец, показывая в кадре коалу.

Через несколько минут ему удалось уговорить зверька покинуть салон.