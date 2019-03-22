В "Нафтогазе" прокомментировали решение суда Англии по спору с "Газпромом"

"Нафтогаз Украины" прокомментировал решение Высокого суда Англии приостановить разбирательство по спору с "Газпромом".

— Лондонский суд постановил, что принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража может быть проведено после вынесения решения Апелляционным судом округа Свеа при условии выполнения "Газпромом" определённых действий, — говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что к "определённым действиям" относятся дополнительные обязательства относительно несокрытия и невывода активов "Газпрома" из юрисдикций Англии и Нидерландов, а также обязательства по предоставлению денежного обеспечения на счёт суда в качестве "гарантий выполнения его требований".

Напомним, ранее стало известно, что Высокий суд Англии приостановил разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом" по делу об исполнении решений Стокгольмского арбитража.