Болтон пообещал "финансово задушить" власти Венесуэлы

Советник США по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил властям Венесуэлы финансовым давлением. Об этом он сообщил в "Твиттере".
— Как уже сказал президент (Дональд. — Прим. Лайфа) Трамп, ужесточение санкций ещё впереди. Если не падёт диктатура (Николаса. — Прим. Лайфа) Мадуро, он и его приспешники будут задушены в финансовом смысле, — написал он.
Кроме того, Болтон упрекнул Мадуро в совершении "ещё одной большой ошибки", призвав его освободить помощника оппозиционного лидера Хуана Гуайдо — Роберто Марреро, якобы задержанного в Венесуэле.
Потребовав его немедленного освобождения, Болтон пригрозил Каракасу "последствиями".
Как писал Лайф, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности введения "по-настоящему жёстких" санкций в отношении Венесуэлы.
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