США подозревают российские суда в нарушении нефтяного эмбарго в отношении КНДР

Власти США подозревают новые российские суда в нарушении нефтяного эмбарго по КНДР. Об этом говорится в опубликованном совместном заявлении Госдепа, министерства финансов и береговой охраной США.

Так, в обновлённый список судов, подозреваемых в нарушении эмбарго, попали корабли "Витязь" и "Тантал". Отмечается, что попадание в этот список не означает автоматическое введение санкций против судна.

Также в Вашингтоне назвали Владивосток, Находку, а также несколько китайских, тайваньских, южнокорейских и один малайзийский порт — пунктами назначения для кораблей, предположительно нарушающих санкции.